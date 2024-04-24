سيدة فلسطينية من رفح تبكي أهلها وتقول: القدس مهرها غالٍ

سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “البحابصة” شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ورصدت كاميرا الجزيرة مشاهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.

كما نقلت صور سيدة فقدت شقيقها وأولاده، وقالت وهي تبكي إن 5 استشهدوا في حرب 2014، و3 في حرب 2024. وقالت "لو كل (دول) العالم اجتمعت عليك يا غزة ستنتصرين".

وأضافت السيدة تقول لكاميرا الجزيرة "القدس مهرها غال وفلسطين مهرها غال". في حين قالت سيدة أخرى إنه مهما طال الزمن سترجع فلسطين إلى أهلها.

تقرير: هاني الشاعر