تعرف على مراحل وأهداف الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بدايات حربه على غزة عن ثلاث مراحل لعملياته قال إنها ستحقق أهداف الحرب. فما هذه الأهداف؟ تعرف عليها في تقرير عبد القادر عراضة.