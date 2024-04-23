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200 يوم من حرب إسرائيل على غزة.. مجازر وشهداء

يستعرض الفيديو عدد الشهداء والمصابين بعد مرور 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
23/4/2024