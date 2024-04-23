قطر تدعو الاتحاد الأوروبي و"مجلس التعاون" إلى العمل لإيقاف الحرب في غزة

انتهى الاجتماع الشهري وزراء الخارجية الأوروبيين دون التوصل لاتفاق حول مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو توسيع دائرة العقوبات على المستوطنين لتشمل من يمولهم ويدعمهم بالسلاح.

انتهى الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الأوروبيين بدون التوصل لاتفاق حول مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو توسيع دائرة العقوبات على المستوطنين لتشمل من يمولهم ويدعمهم بالسلاح.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد عقد اجتماع آخر بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، دعا من خلاله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاتحادَ الأوروبي، إلى العمل بشكل موسع لإيقاف الحرب في غزة.