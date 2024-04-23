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مدة الفيديو 02 minutes 46 seconds
02:46
قصف إسرائيلي يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بمستشفى العودة وسط غزة
استهدف قصف مدفعي إسرائيلي ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الإداري لمستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات.
23/4/2024