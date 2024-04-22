تشييع 14 شهيدا بمخيم نور شمس بطولكرم والاحتلال يخلف دمارا

شيع آلاف الفلسطينيين جثامين 14 شهيدا في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية بعد اجتياح إسرائيلي كبير أسفر عن تخريب البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة لتدمير عشرات المنازل.

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