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تشييع 14 شهيدا بمخيم نور شمس بطولكرم والاحتلال يخلف دمارا
شيع آلاف الفلسطينيين جثامين 14 شهيدا في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية بعد اجتياح إسرائيلي كبير أسفر عن تخريب البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة لتدمير عشرات المنازل.
وندد المشيعون في طولكرم باستمرار مجازر الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة، في حين برزت أم فلسطينية استشهد 5 من أبنائها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، آخرهم اثنان في الاجتياح الأخير للمخيم.
تقرير: جيفارا البديري
22/4/2024