الاحتلال يدمر 95% من قطاع الزراعة في غزة لتعزيز انعدم الأمن الغذائي

كان قطاع الزراعة في غزة ينتج أكثر من 25 ألف طن من الخضار سنويا قبل العدوان الإسرائيلي، عندما كان قطاع الزراعة يشكل 11% من الناتج المحلي.

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