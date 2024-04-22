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الاحتلال يدمر 95% من قطاع الزراعة في غزة لتعزيز انعدم الأمن الغذائي
كان قطاع الزراعة في غزة ينتج أكثر من 25 ألف طن من الخضار سنويا قبل العدوان الإسرائيلي، عندما كان قطاع الزراعة يشكل 11% من الناتج المحلي.
وألحق العدوان دمارا هائلا بالأراضي الزراعية في إطار سياسات التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق السكان، والتي أدت إلى خسائر مباشرة في الزراعة تجاوزت 400 مليون دولار.
ودمر الاحتلال الإسرائيلي نحو 95% من المنشآت الزراعية من مزارع وآبار وكهرباء وفق منظمة الإغاثة الزراعية الفلسطينية، وتسبب في انهيار القطاعات المرتبطة بالغذاء، وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من دخول قطاع الزراعة بغزة إلى مرحلة انهيار.
تقرير: خليل بن الدين
22/4/2024