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جهود الإنقاذ عقب ارتقاء 19 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل برفح
نقلت شاشة الجزيرة جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها أطقم الدفاع المدني والفرق الطبية في أنقاض منزل عائلة عبد العال برفح جنوب قطاع غزة عقب القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 19 شخصا من العائلة.
وأظهر الفيديو لحظة العثور على جثمان أحد الشهداء بعد ساعات من البحث تحت الأنقاض، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن الغارة أسفرت عن استشهاد 19 شهيدا، بينهم 14 طفلا.
وأفاد أحد شهود العيان بأن الاحتلال استهدف، أمس السبت، منزل عائلة جودة أيضا، وأسفرت الغارة عن سقوط 3 شهداء، من بينهم امرأة حامل في شهرها التاسع وتم استخراج الجنين وهو حي من بطنها.
21/4/2024