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قصف إسرائيلي على مربع سكني في منطقة الدعوة وسط غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات. وأدى القصف إلى تدمير جميع المنازل لعائلات القصاص والغرابلي‏ وأبو مراحيل.
20/4/2024