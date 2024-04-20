خريطة تفاعلية.. هذه أبرز التطورات الميدانية وسط قطاع غزة وجنوبه

استعرض عبد القادر عراضة عبر خريطة تفاعلية التطورات الميدانية في اليوم الـ197 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لا يزال الاحتلال يقصف معظم مناطق الوسطى من قطاع غزة، خصوصا مناطق خان يونس ورفح.

اقرأ المزيد