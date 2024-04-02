كاميرا الجزيرة ترصد جمع جثامين الشهداء من الشوارع المحيطة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

رصدت كاميرا الجزيرة جهود الأطقم الطبية وهي تجمع جثامين عشرات الشهداء من الشوارع والطرقات المحيطة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

ووفقا لمراسل الجزيرة قامت قوات الاحتلال بإعدام أعداد من الفلسطينيين بإطلاق النار مباشرة من الطائرات المسيرة والقناصة الذين كانوا يتمركزون في هذه المناطق.

وقال أحد الكوادر الطبية إن بعض الجثث بدأت في التحلل وذلك لبقائها فترة طويلة في الشوارع و"كنا لا نستطيع الوصول إليها لأن قناصة الاحتلال كانوا يستهدفوننا أيضا".