دول مجموعة السبع تدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس في الشرق الأوسط

دعا البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي استمر 3 أيام في جزيرة كابري الإيطالية إلى خفض التصعيد وضبط النفس في الشرق الأوسط.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد تضمن بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان) إدانة للهجوم الإيراني على إسرائيل بأشد العبارات والتأكيد على الدفاع عن تل أبيب من ناحية أخرى.

وأعلنت المجموعة عن فرض عقوبات جديدة على إيران وزيادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة عليها سابقا.

كما طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وضمان وصول المزيد من المساعدات، وجددوا رفضهم لعملية عسكرية واسعة في رفح.