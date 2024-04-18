مشاهد دمار كبير بمدرسة تعرضت لغارة إسرائيلية أدت لاستشهاد 10 أشخاص بمدينة غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد الدمار الذي تعرضت له مدرسة بنات الشاطئ الإعدادية عقب غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص و4 أطفال في منطقة مخيم الشاطئ الشمالية بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو جهود المتطوعين في البحث عن ضحايا أو ناجين تحت الركام في المدرسة التابعة للأونروا والتي كانت تؤوي عددا من الأسر النازحة.

ووفقا لأحد شهود العيان، فقد أسفر القصف عن استشهاد جميع أفراد إحدى العائلات النازحة التي كانت تحتمي بالمدرسة.