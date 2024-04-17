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الطيران الإسرائيلي يقصف مدنيين وسيارات إسعاف وسط غزة
سقط شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المدنيين وسيارات الإسعاف بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت الجزيرة مشاهد تظهر تصاعد عامود دخان كبير جراء استهداف المقاتلات الحربية منزلا بالقرب من أبراج الصالحي في حين كانت سيارات الإسعاف تنتظر توقف القصف لإنقاذ المصابين.
وأجرى بعض المحاصرين في المنزل المستهدف اتصالا بسائقي الإسعاف طلبا للنجدة، لكن المقاتلات كانت تحلق فوق المكان وتطلق الصواريخ بشكل واضح.
وسُمعت أصوات أطفال يصرخون خلال الاتصال، وعندما بدأت عملية الإنقاذ -تحت إطلاق الرصاص من طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية- كان هناك أطفال وكبار سن بين المصابين.
17/4/2024