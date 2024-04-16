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تشييع جثامين شهداء سقطوا في قصف طال سوق مخيم المغازي

نقلت الجزيرة مشهدا لتشييع أهالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، شهداء بينهم طفلة سقطوا في قصف إسرائيلي طال سوق المخيم.
16/4/2024