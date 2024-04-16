تشييع جثامين شهداء سقطوا في قصف طال سوق مخيم المغازي

نقلت الجزيرة مشهدا لتشييع أهالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، شهداء بينهم طفلة سقطوا في قصف إسرائيلي طال سوق المخيم.