صور إطلاق مسيرّات "شاهد" التي شاركت في الهجوم الإيراني على إسرائيل

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لإطلاق مسيّرات من نوع “شاهد” كانت قد شاركت في هجوم إيران على إسرائيل.