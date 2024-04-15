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صور إطلاق مسيرّات "شاهد" التي شاركت في الهجوم الإيراني على إسرائيل

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لإطلاق مسيّرات من نوع “شاهد” كانت قد شاركت في هجوم إيران على إسرائيل.
15/4/2024