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بلا جدوى.. أهالٍ ينتظرون عودة عائلاتهم النازحة من جنوب القطاع بمدينة غزة
بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو لأهالٍ في دوار النابلسي في مدينة غزة ينتظرون عودة عائلاتهم النازحة من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد عملية التهجير القسرية التي أجبرهم عليها الاحتلال لقرابة 7 أشهر.
وأظهر الفيديو أفراد العائلات وهم ينتظرون عودة ذويهم العائدين النازحين من جنوب القطاع بفارغ الصبر، ولكن تزامنا مع انتظارهم أطلقت عليهم الطائرات الحربية والزوارق الإسرائيلية النار ليعودوا إلى منازلهم دون أن يلتقوا أفراد عائلاتهم الذين لم يتمكنوا من الوصول.
14/4/2024