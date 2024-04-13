مظاهرة حاشدة بلندن تطالب بوقف إطلاق النار ووقف تسليح إسرائيل

دعا متظاهرون في لندن حكومة بلادهم للعمل الفوري على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما طالبوا بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخائر.

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