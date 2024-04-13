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شاهد.. لحظة استهداف شاب بقذيفة مدفعية إسرائيلية

حصلت الجزيرة على صور تظهر لحظة استشهاد شاب فلسطيني بقذيفة مدفعية خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
13/4/2024