تعرف على أبرز التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية

تنتشر في الضفة الغربية 144 مستوطنة إسرائيلية رسمية تضم أكثر من 800 ألف مستوطن، بالإضافة إلى بؤر استيطانية صغيرة يتجاوز عددها الـ100.

وينطلق المستوطنون الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية مثل المغير وأبو الفلاح ودوما، من مستوطنات كبيرة مثل شيلو وعيلي ويتسهار وغيرهم.

وزادت وتيرة تسليح المستوطنين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تم الإعلان عن نشر أكثر من 100 ألف قطعة سلاح جديدة.

تقرير: صهيب العصا