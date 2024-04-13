الشرطة الألمانية تمنع إقامة مؤتمر داعم لفلسطين باقتحام القاعة وقطع الكهرباء

اقتحمت الشرطة الألمانية في برلين مؤتمرا خصص لدعم القضية الفلسطينية، وسيطر ضباط على منصة المتحدثين وقطعوا الكهرباء عن المؤتمر، مما أدى إلى تعطيل أعماله.

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