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الشرطة الألمانية تمنع إقامة مؤتمر داعم لفلسطين باقتحام القاعة وقطع الكهرباء
اقتحمت الشرطة الألمانية في برلين مؤتمرا خصص لدعم القضية الفلسطينية، وسيطر ضباط على منصة المتحدثين وقطعوا الكهرباء عن المؤتمر، مما أدى إلى تعطيل أعماله.
كما منعت السلطات الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول ألمانيا للمشاركة في هذا المؤتمر الذي حمل عنوان "المؤتمر الفلسطيني".
ونشرت الشرطة نحو 2500 من عناصرها خارج القاعة التي احتضنت المؤتمر، وأقامت الحواجز في الطرق المؤدية للمكان.
تقرير: عيسى الطيبي
13/4/2024-|آخر تحديث: 13/4/202408:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)