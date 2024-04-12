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أغلبهم أطفال ونساء.. 25 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل شرقي غزة
رصدت الجزيرة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا يعود لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج شرقي مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.
ووثقت الجزيرة شهادات للناجين من العائلة، مؤكدين أن العائلات التي كانت بداخل المنزل نزحت إليه بعد تدمير منازلها في مختلف المناطق، وشددوا على أنهم أناس يبحثون عن لقمة العيش ولا علاقة لهم بأي تنظيمات سياسية.
تقرير: إسماعيل الغول
12/4/2024