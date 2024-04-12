أغلبهم أطفال ونساء.. 25 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل شرقي غزة

رصدت الجزيرة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا يعود لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج شرقي مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

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