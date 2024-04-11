انتشال شهداء وتناثر أشلاء إثر قصف الاحتلال سوقا شعبيا وسط غزة

رصدت كاميرا الجزيرة اللحظات الأولى عقب قصف طائرات حربية إسرائيلية استهدف سوق فراس الشعبي وسط مدينة غزة ومن بداخله، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر. كما وثقت شهادات بعض المواطنين الذين كشفوا جانبا مما حدث.

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