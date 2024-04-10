باكستانيون يتضامنون مع غزة خلال صلاة العيد في إسلام آباد

نظم محتجون باكستانيون وقفة في العاصمة إسلام آباد، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، تضامنا مع قطاع غزة وسكانه ورفضا للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

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