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باكستانيون يتضامنون مع غزة خلال صلاة العيد في إسلام آباد
نظم محتجون باكستانيون وقفة في العاصمة إسلام آباد، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، تضامنا مع قطاع غزة وسكانه ورفضا للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم مع سكان غزة.
ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب فورا، كما دعوا حكومات العالمين الإسلامي والعربي للتفاعل بإيجابية أكثر مع القضية الفلسطينية.
تقرير: عبد الرحمن مطر
10/4/2024