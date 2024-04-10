مشاهد قاسية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة أبناء هنية

بثت قناة الجزيرة مشاهد قاسية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة (شمالي القطاع)، والتي راح ضحيتها 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده.

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