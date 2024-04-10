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مشاهد قاسية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة أبناء هنية
بثت قناة الجزيرة مشاهد قاسية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة (شمالي القطاع)، والتي راح ضحيتها 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أحفاده.
وأظهرت المشاهد أشلاء متناثرة على الأرض، ودماء، وسيارة محطمة، ومواطنين يحاولون لملمة ما خلفته الجريمة الإسرائيلية.
وقضى الشهداء حينما كانوا يتنقلون على متن سيارة لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.
10/4/2024