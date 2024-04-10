تغير في الرأي العام والخطاب الرسمي الأميركي بعد نصف عام من حرب غزة

تغير الرأي العام الأميركي من أكثرية مؤيدة لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أكثرية تعارض الحرب وتطالب بوقفها بعد نصف عام من التحركات والتظاهرات عمت شوارع المدن الأميركية.

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