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تغير في الرأي العام والخطاب الرسمي الأميركي بعد نصف عام من حرب غزة
تغير الرأي العام الأميركي من أكثرية مؤيدة لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أكثرية تعارض الحرب وتطالب بوقفها بعد نصف عام من التحركات والتظاهرات عمت شوارع المدن الأميركية.
وتزامن هذا التغير في مِزاج الرأي العام الأميركي أيضا مع تغير في لهجة الخطاب الرسمي وصل إلى تهديد الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير السياسة الأميركية تجاه حرب إسرائيل إن لم تراجع سلوكها العسكري وتتجنب استهداف المدنيين وقوافل الإغاثة.
تقرير: أحمد هزيم
10/4/2024