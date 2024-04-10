تظاهرة حاشدة بمحيط سفارة إسرائيل في عمّان للتنديد بالحرب على غزة

تظاهر الآلاف في المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان للتنديد بالحرب المستمرة على غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة في الأردن تامر الصمادي، فقد هتف المتظاهرون بأنه "لن يكون هناك عيد في ظل القتل والعدوان الإسرائيلي على القطاع، والتجويع الممنهج للمدنيين".

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب، والسماح بإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

وقال الصمادي إن عددا من المظاهرات انطلقت بشكل متزامن في عدة محافظات أردنية، مشيرا إلى أن السلطات كانت قد طلبت من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد باعتباره شخصا غير مرحب به.

تقرير: تامر الصمادي