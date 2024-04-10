الجزيرة تنقل أجواء عيد الفطر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

نقلت الجزيرة إقامة الفلسطينيين صلاة عيد الفطر المبارك في مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة) رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها.

واجتمع المصلون في ساحة خارجية بعد أن دمرت قوات الاحتلال المسجد الذي كانوا يقيمون فيه صلاة العيد.

وقال أحد المصلين: "عيدنا هو عيد مختلف، لأنه عيد الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداء للقضية والوطن".

وقالت إحدى المصليات إن المواطنين خرجوا رغم ظروف الحرب والدمار لكي يخلقوا أجواء عيد لأنفسهم ولأطفالهم.

تقرير: أنس الشريف