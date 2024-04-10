الجزيرة ترصد انتشال جثامين شهداء من تحت الركام بخان يونس

رافق مراسل الجزيرة أطقم الدفاع المدني خلال قيامها بانتشال جثامين شهداء من تحت الركام في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت في خان يونس لمدة 4 أشهر خلفت دمارا كاملا في البنية التحتية وتخريبا وتجريفا للشوارع.

وقال أحد المتطوعين أنهم يقومون بهذا العمل "حرصا على إكرام الشهداء الذين لا زالت جثامينهم تحت الأنقاض بإخراجهم ودفنهم بالطريقة التي تليق بهم".

وأضاف "كما أننا نساعد بعض الأسر في معرفة مصائر أحبائهم (المفقودين) أحيانا".