الجزيرة ترصد الدمار الذي خلّفه الاحتلال في "أبو سهيلا" بخان يونس

رصدت الجزيرة عودة بعض النازحين إلى منازلهم المدمرة في منطقة “أبو سهيلا” بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 4 أشهر.

وأظهرت الصور تدمير الاحتلال أحياء سكنية كاملة وتسوية بنايات من عدة طوابق بالأرض.

وقال أحد النازحين: "فكرنا أن نعود إلى بيتنا لنقضي فيه أيام العيد، لكننا لم نجد بيوتا ولا أرضا لنبقى فيها، ولم يترك لنا الاحتلال إلا أحجار الأنقاض".

كما قال أحد الأطفال إنه يبكي على دارهم التي سويت تماما بالأرض، بينما يشير والده إلى المكان الذي كانت توجد فيه غرفة ابنه.

تقرير: رامي أبو طعيمة