الجزيرة ترصد أجواء العيد في مخيمات النازحين بمدينة إدلب السورية

نقلت الجزيرة مشاهد إقامة نازحين سوريين صلاة عيد الفطر في مخيمات بمدينة إدلب شمالي البلاد.

ورغم بؤس النزوح والبرد القارس، فإن الدعاء لغزة بالنصر كان حاضرا في أثناء خطبة العيد. وقال أحد النازحين يدعى أبو خالد "رغم كل ما نعانيه من مصاعب، فإننا ننسى أبناءنا حينما نرى ما يحدث لأهلنا في غزة".

وأضاف أن العيد "كان يتمثل في اجتماع كل أفراد الأسرة، ولكننا الآن أصبحنا مشتتين، ولكن رغم ذلك نحاول أن نتمسك بالأمل في عودتنا إلى بلادنا".

تقرير: صهيب الخلف