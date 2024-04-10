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الجزيرة ترافق الدفاع المدني خلال انتشاله جثامين شهداء في خان يونس
رافق مراسل الجزيرة طواقم الدفاع المدني في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال عمليات انتشال جثامين شهداء في منطقتي السطر الشرقي والغربي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما.
وأكدت عناصر من الدفاع المدني أن مهمة انتشال الجثامين شاقة ومُعقدة بسبب نقص التجهيزات، لافتين إلى أن الجثامين تحللت وتآكلت.
وقدر جهاز الدفاع المدني أعداد جثامين الشهداء العالقة تحت الأنقاض بحوالي 10 آلاف في شمال القطاع وألفي في المنطقة الوسطى من القطاع وحوالي 8 آلاف في خان يونس جنوبي القطاع.
تقرير: هاني الشاعر
10/4/2024