الأهالي يعودون إلى خان يونس رغم الدمار الذي خلفه الاحتلال بالمدينة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد لعودة بعض الأهالي إلى منازلهم في خان يونس، وسط دمار كبير خلفه الاحتلال بالمدينة.

اقرأ المزيد