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الأهالي يعودون إلى خان يونس رغم الدمار الذي خلفه الاحتلال بالمدينة
بثت شاشة الجزيرة مشاهد لعودة بعض الأهالي إلى منازلهم في خان يونس، وسط دمار كبير خلفه الاحتلال بالمدينة.
وأظهر الفيديو الدمار الكبير والخراب الذي ألحقته آليات الاحتلال بالمطاعم والمنازل والمحال التجارية في منطقة ساحة قلعة برقوق.
وقال مراسل الجزيرة إن بعض سكان المنطقة بدؤوا العودة إلى منازلهم لتفقدها، وإنهم وجدوا المنطقة مدمرة بشكل كامل تقريبا، موضحا أن جيش الاحتلال دمر قلعة برقوق التاريخية أيضا خلال توغله.
تقرير: مؤمن الشرافي
10/4/2024