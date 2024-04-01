دمار كبير بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة أبو عون في مخيم المغازي وسط القطاع

بثت شاشة الجزيرة مشاهد الدمار الكبير الذي أحدثه قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة أبو عون وأسفر عن سقوط 4 شهداء في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأظهر الفيديو جهود أطقم الدفاع المدني والمتطوعين وهم يحفرون الأنقاض بأيديهم وأدواتهم البسيطة ليخرجوا الجرحى والجثث.

وقال أحد الشهود من عائلة أبو عون إن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها طيران الاحتلال المنزل بالقصف الذي كان عنيفا جدا حتى أنه أثر على منازل الجيران بشكل مباشر.