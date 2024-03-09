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مدة الفيديو 02 minutes 52 seconds
02:52
قصف طائرات إسرائيلية وإصابة نازحين معظمهم أطفال
وصل مصابون، معظمهم أطفال، إلى مستشفى شهداء الأقصى غرب دير البلح وسط قطاع غزة بعد إصابتهم في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا كان بجوارها نازحون.
9/3/2024