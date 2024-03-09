شاهد.. وفاة الشابة شيرين أبو هزاع بسبب الجفاف وسوء التغذية في غزة

عرضت شاشة الجزيرة مشاهد مأساوية لوفاة الشابة شيرين أبو هزاع في مجمع الشفاء بمدينة غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية في غزة.

وقال أحد الكوادر الطبية في مجمع الشفاء إن وفاة الشابة شيرين حدثت بسبب الجفاف ونقص الغذاء وإنها كانت تعاني في الأساس مرضا مزمنا، موضحا أن منع الاحتلال دخول الدواء إلى القطاع حرم العديدين ممن يعانون الأمراض المزمنة من الحصول على الدواء اللازم.