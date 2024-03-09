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مدة الفيديو 01 minutes 35 seconds
01:35
شاهد.. نقل جثامين 11 شهيدا إلى مستشفى بخان يونس
بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لطواقم الإسعاف والمتطوعين وهم ينقلون جثامين 11 شهيدا إلى أحد المستشفيات من مناطق متفرقة في خان يونس.
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9/3/2024