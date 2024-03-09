شاهد.. نقل جثامين 11 شهيدا إلى مستشفى بخان يونس

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لطواقم الإسعاف والمتطوعين وهم ينقلون جثامين 11 شهيدا إلى أحد المستشفيات من مناطق متفرقة في خان يونس.

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