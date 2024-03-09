شاهد.. فرق الإنقاذ تنتشل جثث 3 أطفال استشهدوا بغارات إسرائيلية في مخيم النصيرات

بثت الجزيرة مقاطع فيديو للحظة انتشال جثث 3 أطفال من قبل فرق الإسعاف والمتطوعين من منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عقب غارات إسرائيلية.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات قوية على مربع سكني كامل حولته إلى حفرة كبيرة.

وقال أحد الحاضرين إن هناك أكثر من 21 شخصا تحت الأنقاض، واستشهد 3 من أحفادي الأطفال بأعمار 4 أشهر و5 و6 سنوات.

وبكى والد الأطفال الشهداء أبناءه بحرقة وأسى، وقال إن أمي وخالتي وعددا كبيرا من أفراد أسرتي لا يزالون تحت الأنقاض.