سكان غزة: ما تنزله الطائرات من غذاء لا يكفي إلا أعدادا قليلة

تواصلت عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية والإنسانية التي تقوم بها طائرات من بعض الدول في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة فإن أعداد السكان الذين جاؤوا للحصول على هذه المساعدات كانت كبيرة، مما جعل عددا كبيرا منهم يعودون إلى بيوتهم خاليي الوفاض دون أن يحصلوا على طعام أو غذاء لأطفالهم، نظرا لقلة حجم المساعدات مقارنة بعدد المحتاجين لها.

وقال أحد سكان شمال قطاع غزة إن ما تنزله الطائرات من مساعدات لا يكفي إلا أعدادا قليلة من السكان المنتظرين لها.