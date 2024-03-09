مدة الفيديو 03 minutes 13 seconds
أحزاب تشادية معارضة: ترشح ديبي لانتخابات الرئاسة نقض لتعهداته السابقة
اعتبرت أحزاب وحركات سياسية تشادية معارضة إعلان رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من مايو/أيار المقبل، نقضا لتعهداته السابقة بعدم الترشح.
واتهمت منظمات حقوقية السلطات التشادية بقمع معارضيها على خلفية اغتيال رئيس الحزب الاشتراكي يحيى ديالو وتدمير مقره.
تقرير: فضل عبد الرزاق
تدقيق-البرامج
9/3/2024-|آخر تحديث: 9/3/202412:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)