أحزاب تشادية معارضة: ترشح ديبي لانتخابات الرئاسة نقض لتعهداته السابقة

اعتبرت أحزاب وحركات سياسية تشادية معارضة إعلان رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من مايو/أيار المقبل، نقضا لتعهداته السابقة بعدم الترشح.

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