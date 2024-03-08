مظاهرات حاشدة بالأردن تندد بالحرب على غزة وتطالب بفتح المعابر

تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة الأردنية عمّان، للتنديد بحرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

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