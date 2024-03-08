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مظاهرات حاشدة بالأردن تندد بالحرب على غزة وتطالب بفتح المعابر
تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة الأردنية عمّان، للتنديد بحرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
وحسب مراسل الجزيرة، شهدت كذلك محافظات الشمال والوسط والجنوب الأردني مظاهرات متزامنة للهدف نفسه، شارك فيها مختلف فئات الشعب الأردني.
وتطالب هذه الفعاليات بدعم المقاومة الفلسطينية، وضرورة كسر ما عدّوه سياسة تجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية.
تقرير: تامر الصمادي
8/3/2024