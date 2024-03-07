فلسطينيات يبتكرن طريقة لتصنيع حفاضات الأطفال

تعمل مجموعة من السيدات في إحدى الورش برفح في خياطة حفاضات الأطفال، بنصف تكلفة الحفاضات العادية شبه المفقودة في القطاع المحاصر رغم صعوبة توفير المواد الأولية.