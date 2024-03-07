الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في باب المندب

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهداف سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أميركية بصاروخ باليستي على بُعد 70 ميلا بحريا في باب المندب جنوب غرب عدن في اليمن.

ووفقا للبيانات الملاحية فقد كانت السفينة "إم في ترو كونفيدنس" قادمة من أحد موانئ شرقي الصين متجهة إلى ميناء جدة بالسعودية.

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثي شنت حوالي 30 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة تقريبا على عدد من السفن الإسرائيلية أو المتجهة من وإلى إسرائيل في البحر والأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وحتى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.