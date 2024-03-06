بعد تدمير مدن القطاع.. النازحون: أين المفر؟

بعد خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية بدت بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة مدمرة تماما وسوّيت بيوتها ومدارسها ومساجدها بالأرض، ما يكشف عن رغبة الاحتلال حرمان أهل القطاع الحياة.

وأظهرت صور حديثة حصلت عليها الجزيرة أن مربعات سكنية بالكامل مُحيت وباتت حطاما، وشوارع وطرق جُرفت وبنىً تحتيةٌ أساسية لم يعد لها وجود، في المدينة التي كان يسكنها نحو 60 ألف 59,022 نسمة، وفق إحصاءات رسمية حديثة.

ويمثل وضع بيت حانون المفارقة الماثلة في عموم قطاع غزة، حول السؤال الذي تطرحه تجاذبات السياسة والحرب على مشارف شهرها السادس، إلى أين يمكن أن يعود النازحين؟