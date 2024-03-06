أصوات من غزة.. قصة معاناة مستمرة لنساء فقدن عوائلهن

امرأتان من غزة اجتمعت في قصتيهما كل عناصر القسوة، من فقد مأساوي وتجربة صادمة ومعاناة مستمرة. نتعرف على تفاصيل القصتين في هذا التقرير.